ミスタードーナツの桜もちっとドーナツが今年も登場！桜×いちごの春スイーツ

春の訪れを感じるミスタードーナツの人気シリーズ「桜もちっとドーナツ」が、今年も期間限定で登場します。桜風味のもちっとした生地に、春らしいいちごの味わいを組み合わせた季節限定スイーツ。2026年は「春の桜にいちごが咲いた」をテーマに、さらにふんわり感がアップした生地へと改良されています。かわいらしい見た目と甘酸っぱい味わいで、ひと足早く春気分を楽しめるドーナツに注目です♡

春を感じる桜×いちごのドーナツ



『桜もちっとドーナツ』は、桜もちをイメージして開発されたミスタードーナツの春の定番商品。桜風味のもちっとした食感の生地と、桜の花を思わせるかわいらしいフォルムが特長です。

2026年は人気のもちっと食感はそのままに、生地のふんわり感がアップ。

さらにトッピングには春の人気素材「いちご」を取り入れ、甘酸っぱい味わいと華やかな見た目を楽しめるラインアップに仕上げられています。見ているだけでも春を感じる、季節限定のドーナツです♪

桜もちっとドーナツ全4種



今年の『桜もちっとドーナツ』は、桜風味の生地といちごを組み合わせた全4種類で登場します。

「桜もちっとドーナツ春めくいちごホイップだいふく風」は、桜風味のもちっと生地にいちごホイップを絞り、ストロベリーチョコをコーティングしてシュガーをまぶした一品。

ホイップクリーム大福をイメージした見た目と味わいが魅力です。テイクアウト216円、イートイン220円。

「桜もちっとドーナツ花やぐいちごみるくカスタード」は、桜風味の生地にいちごみるくあんとカスタードクリームをサンドし、ホワイトチョコをコーティング。

いちご顆粒をトッピングし、華やかな味わいに仕上げています。テイクアウト216円、イートイン220円。

「桜もちっとドーナツ咲くいちごみるく」は、桜風味の生地にストロベリーチョコをコーティングし、いちご顆粒をトッピング。

いちごピューレ入りのいちごみるくあんを花が咲くように絞り、桜を表現した春らしいドーナツです。テイクアウト216円、イートイン220円。

「桜もちっとドーナツ春かおるいちご風」は、桜風味の生地にいちご風味のグレーズをコーティング。ほんのり甘い生地と甘酸っぱいグレーズのバランスが楽しめるシンプルな味わいです。

テイクアウト205円、イートイン209円。

※「春かおるいちご風」にはいちご（果肉・果汁等）は使用していません。

春気分を楽しむかわいい仕掛け



今回の『桜もちっとドーナツ』は味わいだけでなく、パッケージにも春らしい遊び心が詰まっています。

商品を包むスリーブには桜の妖精が隠れており、ドーナツを楽しみながら探すことができるかわいらしいデザインに。

見て楽しく、食べておいしい春限定スイーツとして、春のおやつタイムをより華やかにしてくれます。

販売期間は2026年3月11日（水）から3月下旬までで、ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）で順次販売終了予定となっています。

春限定の桜ドーナツを楽しんで



桜の香りといちごの甘酸っぱさが重なり合う「桜もちっとドーナツ」は、毎年楽しみにしているファンも多い春限定の人気シリーズ。

見た目もかわいく、季節感たっぷりの味わいは、お花見気分のおやつやカフェタイムにもぴったりです。ミスタードーナツでしか味わえない春のドーナツを、ぜひこの季節に楽しんでみてください♡