Androidからフォークした「脱Google化」したスマートフォン向けのOSが「/e/OS」です。オープンソースで開発されており、プライバシー保護されたOSであるということが学術的に認められています。/e/OS - e Foundation - deGoogled unGoogled smartphone operating systems and online services - your data is your datahttps://e.foundation/e-os/「/e/OS」はAndroidを「脱Google化」したオープンソースのスマートフォン向けOSです