元AKB48の板野友美（34）が2日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、「悲報。またアニサキスになりました…」と報告した。板野は2022年にもアニサキス食中毒となり、当時YouTubeで「マジで涙出た。人生のランキングで上位ぐらいに痛かった。出産より痛かった」などと語っている。板野友美「離婚しそう」投稿への法的措置示唆に厳しい視線…娘の“顔出し”再開も逆風に板野といえば、2月24日にフジテレビ系「ぽかぽか