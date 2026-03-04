3月4日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、アメリカのイラン攻撃によりホルムズ海峡が閉鎖され、石油の国内備蓄が懸念されているというニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「ホルムズ海峡が封鎖され、輸入原油の9割以上を中東地域に依存する日本への安定供給が懸念されて