大分市中心部で多くの市民に愛されつつも6年前に姿を消したふない焼きがきのう復活しました。青春の味の再現に挑んだ店主の思いに迫りました。 【写真を見る】大分市のソウルフード「ふない焼き」復活6年越し…店主の挑戦 若者を中心に人気を集めるも、2020年7月に突如閉店した「ふない焼き」。3月2日に大分市府内町でよみがえりました。 ふない焼きとは卵やたこなどを入れた回転焼きのような軽食で、10年以上にわたり