黒板とノートに向かう教室の風景に、生成ＡＩという新しい相棒が加わりつつある。だが、その存在を最も身近に感じているはずの子どもたちは、決して無条件に頼ろうとしているわけではない。小・中・高等学校向け教科書を発行する光村図書出版株式会社は、小学生３４７人、中学生１７１人の計５１８人を対象に、生成ＡＩの使用実態を調査した（２０２６年１月７日〜９日実施）。学校の授業で生成ＡＩを「使ったことがある」と答