小学館は２日、漫画配信サービス「マンガワン」編集部が性加害問題で逮捕歴のある漫画家を別名義で漫画「常人仮面」の原作者として起用していた一連の問題を受けて、第三者委員会を設置すると発表した。騒動が明らかになって以来、配信停止となる作品もあり、波紋が広がっていた。同社は２月２８日、公式サイトを通じて「『堕天作戦』の作者である山本章一氏が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴され罰金