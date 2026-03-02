れいわ新選組の西郷みなこ氏が1日にX（旧Twitter）を更新。「お前もアメリカ行って戦争止めろよ」というアンチコメントに反論したものの、ツッコミの声を多く集めている。 2月8日に投開票が行われた衆院選挙を前に、SNS上で拡散された「ママ戦争止めてくるわ」というハッシュタグ。野党への投票を呼びかける目的で使用されることが多く、ネット上では賛否両論が集まっていた。 一方、2月28日にはアメリカがイランへ軍事攻撃を開