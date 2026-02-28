ジュンが運営する「ROPE’ PICNIC（ロペピクニック）」は「ESTHER BUNNY（エスターバニー）」の新ブランド「ESTHER BUNNY little（エスターバニー リトル）」とのコラボレーションアイテムを、「ROPE’ PICNIC」店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて発売します。同アイテムは、「J’aDoRe JUN ONLINE」にて2026年2月20日より先行予約を開始し、2月27日に