「50年ローン」、選ぶべき…？いま住宅市場では、金利上昇と住宅価格の高騰が同時に進み、これまでにない異変が起きている。前編『その住宅ローン、本当に大丈夫か…？「50年ローン」の登場にプロが凍り付いた深刻なワケ』で紹介したように、住宅価格の「年収倍率」は10倍を超え、従来の35年ローンでは届かない価格帯が当たり前になった。その穴を埋めるように登場したのが「50年ローン」や「残価設定型」という新しい住宅ローンで