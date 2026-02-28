元AKB48の板野友美（34）がまた金持ち自慢をしてヒンシュクを買っている。板野は今月24日にフジテレビ系「ぽかぽか」に出演し、家賃200万円という都内一等地の新築マンションと、ハイブラバッグなどを並べたセレブ部屋を紹介した。同番組に出演した友人の重盛さとみ（37）も、板野からプレゼントされたトップスに領収書が紛れ込んでおり、その金額が6万9000円だったことを披露。食事の席で、板野から真顔で「お金稼ぎたくない？