元ＡＫＢ４８の板野友美（３４）が周囲から心配されている。最近の板野といえば?豪華自宅?が話題だ。２月２４日放送のバラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）や、３月４日放送の「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）で都内の家賃２００万円の自宅マンションを紹介。夫でプロ野球ヤクルトの高橋奎二投手と折半していることも明かした。だが、このマンションが重圧にもなっているという。３月２２日のＡＢＥＭＡ「