高市早苗総理が成立に意欲を見せる「スパイ防止法」。今夏にも有識者会議を設置する方針を固めた矢先、大手商社マンが米軍基地に不法侵入する衝撃的な事件が発覚した。果たしてこの男、スパイなのか――？【画像】逮捕前の水野容疑者◆ ◆ ◆大手商社の住友商事写真は会社HPより「米軍に憧れ」IDを偽造し米海軍横須賀基地に不法侵入2月19日、住友商事社員の水野圭(よし)隆(たか)容疑者（45）が米海軍横須賀基地に不法侵入し