米海軍横須賀基地＝2025年6月18日、神奈川県横須賀市（共同通信社ヘリから）神奈川県警横須賀署は8日、同県横須賀市の店舗内で店員を殴ったとして、暴行容疑で、米海軍横須賀基地所属のアルマザン・ジョン容疑者（24）を現行犯逮捕した。署によると、容疑者は「何も話したくありません」と説明している。逮捕容疑は8日午前3時25分ごろ、横須賀市大滝町1丁目の店舗内で、店員の顔を1回殴った疑い。署によると、店内にいた店員の