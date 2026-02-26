最上級モデルの装備充実した仕様とは？

家族での移動手段としてだけでなく、趣味やレジャーまで幅広く活用できるクルマが求められる時代になりました。

室内の広さはもちろんのこと、安全性能や快適装備、さらには環境性能まで総合的なバランスが重視されています。

そうしたニーズに応える存在として、トヨタの主力ミニバンである「ノア」は長年にわたり高い評価を受けてきました。

2025年9月2日、ノアは一部改良を受け、同日より販売が開始されています。この変更はフルモデルチェンジのような抜本的刷新ではありませんが、装備体系や仕様の見直しによって商品力を一段と高める内容となっています。細かな改良の積み重ねにより、従来モデルの完成度をさらに引き上げた点が特徴です。

ノアは2001年に「ヴォクシー」とともに登場しました。当初から両車は性格の違いが明確で、ノアは親しみやすく落ち着いたデザインを採用し、幅広い層に受け入れられてきました。

一方でヴォクシーはより個性的なスタイルを打ち出し、それぞれ異なるユーザー層を開拓してきた経緯があります。

販売体制もかつては分かれていましたが、2020年以降は全車種併売化により、どの販売店でも両モデルを選べるようになりました。

現行型は2022年1月に発売された4代目で、約8年ぶりの全面刷新を受けています。この世代から全グレードが3ナンバーサイズとなり、ボディ剛性や静粛性の向上、安全装備の充実など、基本性能の底上げが図られました。

その成果は販売面にも表れており、2025年（1月〜12月）の新車販売台数ランキングでは8位に入るなど、安定した人気を維持しています。

2025年9月の一部改良では、まずボディカラーの整理が行われました。選択肢を4色に絞り込むことで、より分かりやすいラインナップとなっています。

また、グレード構成も見直され、従来のZおよびGグレードは廃止されました。その代わりに、これまでメーカーオプションだった装備の一部が標準化され、実質的には装備内容が充実しています。

さらに、福祉車両のウェルキャブにはショートスロープ仕様が新設定され、使い勝手の向上が図られました。

ラインナップの中でも最上位に位置付けられるのが「HYBRID S-Z E-Four」です。このモデルは快適装備と先進機能を余すことなく備えた仕様で、ノアの魅力を凝縮した一台といえます。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1925mm、ホイールベースは2850mmで、ゆとりある室内空間を確保しています。

外観はエアロ仕様専用のフロントバンパーや、スモークメッキとメッキを組み合わせたフロントグリルにより、上質で引き締まった印象を与えます。

ブラック塗装のフードモールディングやLEDフロントフォグランプも装備され、足元には16インチのミディアムグレー塗装アルミホイールが装着されます。細部まで統一感のある仕上がりです。

室内はブラック基調でまとめられ、3列シートの7人乗りレイアウトを採用しています。シート素材には合成皮革とファブリックが組み合わされ、2列目にはキャプテンシートを配置しています。

大型サイドテーブルやアームレストも備わり、長距離移動でも快適に過ごせます。ステアリングは本革巻きで、7インチのマルチインフォメーションディスプレイも標準装備です。

機能面では、両側ワンタッチスイッチ式パワースライドドアやETC2.0ユニット、10.5インチのディスプレイオーディオPlusが標準で備わります。

ハイブリッド車には外部給電用アタッチメントも用意され、アウトドアや非常時にも活用できます。さらに、運転席と助手席には快適温熱シートが備えられ、寒冷地でも快適性を保てます。

安全装備としては、トヨタセーフティセンスを全車に標準装備しています。衝突被害軽減ブレーキをはじめとする各種支援機能に加え、パノラミックビューモニターと連携するアドバンストパークや、渋滞時の負担を軽減するアドバンストドライブも用意されています。

パワートレインは1.8リッター直列4気筒エンジンと前後モーターを組み合わせたハイブリッドシステムです。

電気式4WDのE-Fourにより安定した走行を実現し、WLTCモード燃費は22.0km／Lと優れた数値を達成しています。

価格（消費税込み）は414万9200円で、決して手頃とは言えませんが、装備内容と性能を総合的に見れば妥当な設定といえるでしょう。