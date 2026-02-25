サイバー攻撃の影響で遅れていたトキハの昨年度の決算が25日発表され、54億円を超える純損失により、27億円あまりの債務超過となったことがわかりました。この債務超過は、2026年度中に解消される見通しです。 【写真を見る】百貨店「トキハ」27億円の債務超過に、純損失は54億円24年度決算を発表 去年2月末までのトキハの2024年度の決算は、去年3月にランサム型サイバー攻撃を受けた影響などからおよそ10か月遅れ