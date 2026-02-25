25日の東京株式市場・日経平均株価は大幅に続伸し、前日比1262円3銭高い、5万8583円12銭で取引を終えた。2月10日に付けた、終値での最高値5万7650円54銭を1000円以上超えて、最高値を更新した。前日のアメリカ市場の主要指数がそろって上昇したことを受けて買いが優勢となった。外国為替市場がドルに対して円安で推移していることも株高に拍車をかけている。