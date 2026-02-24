手軽に楽しめる贅沢スイーツとして人気のゴディバのカップアイスに、新フレーバー「ストロベリーミルフィーユ」が登場します。素材の味わいを活かしたリッチな仕上がりは、自分へのご褒美にもぴったり。コンビニやスーパーで気軽に購入できるのも嬉しいポイントです。チョコレートブランドならではのこだわりが詰まった味わいを楽しんでみてください♡ 層の味わいが楽しめ