ゴディバのカップアイス新作♡贅沢なストロベリーミルフィーユ登場

手軽に楽しめる贅沢スイーツとして人気のゴディバのカップアイスに、新フレーバー「ストロベリーミルフィーユ」が登場します。素材の味わいを活かしたリッチな仕上がりは、自分へのご褒美にもぴったり。コンビニやスーパーで気軽に購入できるのも嬉しいポイントです。チョコレートブランドならではのこだわりが詰まった味わいを楽しんでみてください♡

層の味わいが楽しめる贅沢感

ゴディバカップアイス「ストロベリーミルフィーユ」は、まろやかに仕上げたカスタードアイスに甘酸っぱいストロベリーソースを組み合わせた一品。

濃厚なコクのある味わいと華やかな酸味のバランスが楽しめます。

天面にはホワイトチョコレートコーティングを施し、さらに香ばしいフィアンティーヌをトッピング。サクサクとした軽やかな食感が加わり、なめらかなアイスとのコントラストが心地よく広がります。

手軽に楽しめる特別な一品

チョコレートの魅力を楽しめるアイススイーツコレクション第一弾として登場する本商品は、日常の中でちょっと贅沢な時間を演出してくれるカップアイスです。

全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットで順次販売予定なので、見かけたら気軽に手に取れるのも魅力。忙しい日やリラックスタイムのお供にもおすすめです。

ゴディバカップアイス「ストロベリーミルフィーユ」



発売日：2026年2月23日（月）～順次

取扱店：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット

※一部お取扱いの無い店舗がございます

内容量：90ml

気軽に楽しむご褒美アイス

華やかなストロベリーの酸味とコクのある味わいが重なったカップアイスは、日常を少し特別にしてくれるご褒美スイーツ。

手に取りやすいサイズ感なので、ちょっと甘いものが欲しいときにもぴったりです。コンビニやスーパーで見つけたら、贅沢な味わいを気軽に楽しんでみてはいかがでしょうか♪