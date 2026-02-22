愛知県名古屋市の「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」の1階にある「THE LOUNGE」では、北欧フィンランド発祥の世界的なキャラクター「ムーミン」とコラボレーションしたアフタヌーンティーを2026年3月1日（日）から5月31日（日）までの期間限定で提供します。©Moomin Charactersムーミンとコラボレーションしたアフタヌーンティーは、2024年秋に開催されて大人気を博した「オータムフェスティバル ムーミンと仲間たち」