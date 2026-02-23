ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が23日までに更新された米メジャーリーグをテーマにしたポッドキャスト番組「ファールテリトリー（FoulTerritory）」にゲスト出演。大谷翔平投手の2026年を展望した。今季の大谷は、ドジャース移籍後初の“二刀流”でフルシーズンを戦うことになる。ロバーツ監督は「ショウヘイは常により高みを目指している。昨年より多くのイニングを投げると期待している」と展望した。さらに「