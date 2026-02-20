焼肉レストランの安楽亭は、2026年2月21日から23日までの期間、「焼肉で乾杯フェア」を開催します。黒毛和牛やカルビが1.5倍に3連休に合わせ、焼肉とお酒がお得に思い切り楽しめる特別企画を開催します。アルコール3種が半額になるほか、人気焼肉のお肉が価格はそのまま、1.5倍に増量されます。・ドリンク半額の対象商品●生ビール（ジョッキ）通常649円→半額324円●こだわり酒場のレモンサワー通常462円→半額231円●ハイボ