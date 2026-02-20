サバイバルホラーゲームの代名詞「バイオハザード」シリーズの最新作「バイオハザード レクイエム」が、通信販売大手「夢グループ」と異次元のコラボレーションを果たしました。カプコンの公式Xでは、お茶の間でおなじみの石田重廣社長と歌手の保科有里さんが登場する、完全新作の「テレビショッピング風CM」が公開され、さらに「恐怖の悪夢セット」なる商品も販売。そのツッコミどころ満載な内容にネット上が騒然としています