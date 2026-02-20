「安ぅ〜い」でおなじみ夢グループが「バイオハザード」と謎コラボ　「恐怖の悪夢セット」爆誕

サバイバルホラーゲームの代名詞「バイオハザード」シリーズの最新作「バイオハザード レクイエム」が、通信販売大手「夢グループ」と異次元のコラボレーションを果たしました。

カプコンの公式Xでは、お茶の間でおなじみの石田重廣社長と歌手の保科有里さんが登場する、完全新作の「テレビショッピング風CM」が公開され、さらに「恐怖の悪夢セット」なる商品も販売。そのツッコミどころ満載な内容にネット上が騒然としています。

■ 「バイオ」を夢グループ流に紹介するとこうなるのか……

公開された動画では、いつもののどかな番組の雰囲気そのままに、石田社長が「最新ホラーゲームバイオハザードレクイエムはすごい。ゾンビが襲ってくる。逃げる、倒す、したらば謎を解く！」と独特のトーンでゲームを紹介。

保科さんが「怖くて1人じゃプレイできない」とこぼすと、石田社長は「任せてください。一緒にプレイすることで気になる人に頼れる姿をアピールできます」と、まさかの恋愛指南。これには保科さんも「すご〜い、頼もし〜い」とニッコリです。

さらに、視点が1人称と3人称に切り替えられるシステムについても、「遠くから見るから怖くない。ありがとう」と、ホラーゲームの根本を覆しかねない独特の解釈で絶賛しています。

■ なぜ？「ぶら下がり健康器」との狂気のセット

そして最大のツッコミどころが、「恐怖の悪夢セット」のセット内容です。ゲームソフトに加え、なんと夢グループの大ヒット商品「夢ぶら下がり健康器」が同梱されるとのこと。

「どうしてぶら下がり健康器なの？社長」と視聴者の疑問を代弁する保科さんに対し、石田社長は「ゲームで疲れたらぶら下がって、恐怖でこわばった腰や背中もすっきりするでしょ」とドヤ顔で回答。さらに「雨の日の洗濯物干しとしても大活躍できるんですよ」と、もはやバイオハザードと全く関係のないアピールポイントまで飛び出しました。

■ お値段なんと1万9800円！お1人様“9セット”まで

石田社長と保科さんの顔がプリントされたオリジナルボックスで届くという、この特別なセット。

保科さんの「5万円ぐらいでご紹介ですか？社長ぉ〜」というお決まりのフリに対し、石田社長が提示した価格はなんと「税込み1万9800円」。これにはたまらず「1万9800円！安い！安ぅ〜い！」と、待ってましたと言わんばかりの保科節が炸裂しました。

最新ゲームソフトと巨大な健康器具がセットでこの価格は、確かに「安ぅ〜い」と言わざるを得ない……のか？

「恐怖の悪夢セット」は2月27日発売。現在、カプコン公式サイト、夢グループ公式サイトにて予約受付中です。なお、購入は「お1人様9セットまで」とのことでした。最後までツッコミどころ満載です。

＜参考・引用＞

バイオハザード（カプコン）公式（@BIO_OFFICIAL）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026022003.html