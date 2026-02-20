グレープストーン（東京都中央区）が展開する「東京ばな奈ワールド」が、スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」の「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶（ピカチュウ＆イーブイ）」を2月27日から期間限定で販売します。同商品は、1996年2月27日にシリーズ1作目となる「ポケットモンスター 赤・緑」が発売され、今年誕生30周年を迎えるの記念して、販売されます。【写真】えっ？かわいすぎる！