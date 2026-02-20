ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子のアンバー・グレン（米国）の元コーチが性的暴行の容疑で逮捕されたと、英紙「デーリー・メール」など各メディアが報じた。昨季のＧＰファイナルを制したグレンの元コーチ、ベンジャミン・シュローツ容疑者は２人のアスリートとの不適切な関係で１８日に自宅で逮捕された。同紙は「ダラス・フィギュアスケートクラブに所属する４７歳の指導者で児童わいせつ行為と性的暴行の罪で