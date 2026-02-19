大人気雑貨ブランドSWIMMERとベルメゾンが夢のコラボレーション♡これまでベビー・キッズ中心だったアパレルに、待望の大人サイズが初登場します。親子でおそろいを楽しめるリンクデザインは、毎日のコーデをもっと楽しくしてくれるはず。2026年2月19日(木)よりベルメゾンネットで発売開始です。 初登場の大人サイズTシャツ 「ドロストレディース五分袖Tシャツ」は3,490円(税込)。カラー