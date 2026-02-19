ベルメゾン×SWIMMER♡親子リンクが叶う春Tシャツ登場

大人気雑貨ブランドSWIMMERとベルメゾンが夢のコラボレーション♡これまでベビー・キッズ中心だったアパレルに、待望の大人サイズが初登場します。親子でおそろいを楽しめるリンクデザインは、毎日のコーデをもっと楽しくしてくれるはず。2026年2月19日(木)よりベルメゾンネットで発売開始です。

初登場の大人サイズTシャツ

「ドロストレディース五分袖Tシャツ」は3,490円(税込)。カラーはネイビー、レッドの2色展開、サイズはM～L対応の1サイズです。

ウエストのドローストリングがアクセントになり、シルエットに変化をつけられるデザイン。

SWIMMERらしいキュートな世界観を大人が着やすいバランスに落とし込み、カジュアルながら女性らしい着こなしが楽しめます。

親子で楽しむキッズT

「総柄半袖Tシャツ」は1,590円(税込)。カラーはレッド系、アイボリー系の2色展開で、サイズは80・90・100・110・120の5サイズ。※80、90サイズは左肩スナップボタン留め。

ポップな総柄デザインが目を引き、元気いっぱいのコーデにぴったりです。

「ラグラン半袖Tシャツ」は1,590円(税込)。カラーはネイビー系、レッド系の2色展開、サイズは80・90・100・110・120の5サイズ。※80、90サイズは左肩スナップボタン留め。

ラグランスリーブで動きやすく、デイリー使いに最適。レディースサイズとリンクさせれば、さりげないおそろいコーデが完成します♪

かわいいを親子でシェア♡

“かわいいがぎゅっ”と詰まった今回のコラボは、親子で楽しめる特別なラインナップ。お出かけや記念日のリンクコーデにもぴったりです。普段使いしやすい価格帯もうれしいポイント。

ベルメゾンネットでチェックして、春のおしゃれを親子で満喫してみてください♡