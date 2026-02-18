まろやかな塩味がアクセントアヲハタが、パンに塗って焼くだけで手軽に本格的なトーストメニューを楽しめる「ヴェルデ トーストスプレッド」シリーズのパッケージをリニューアルすると発表しました。「ぬって、焼いて、サクッ！〇〇トースト」ができます、というメッセージを前面に押し出したデザインで、2月19日から全国に出荷するとのことです。【写真】手軽においしく！ 「ヴェルデ トーストスプレッド」のある朝食同シリ