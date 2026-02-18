ノルウェーから学べる5つのこと…作家ブラッド・スタルバーグ氏の分析が話題連日、熱戦が繰り広げられているミラノ・コルティナ五輪。各国が獲得しているメダル数で金メダル数、総獲得数ともに1位に君臨しているのがノルウェーだ。金14、銀8、銅9で計31個（大会13日目＝17日終了時点）。小国にもかかわらず、これだけメダルを量産できるのはなぜか。健康と人間のパフォーマンスを研究し高い見識を持つ、米国のベストセラー作家ブ