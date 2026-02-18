16日、フリースタイルスキー女子ビッグエア決勝で2位となった中国の谷愛凌（左）＝リビーニョ（AP＝共同）【ミラノ共同】前回2022年北京五輪で冬季としては史上最多の金メダル9個を獲得した中国勢は、今回のミラノ・コルティナ大会では表彰台の真ん中に立っていない。交流サイト（SNS）には低迷を嘆く投稿も。選手の人材不足や育成システムの課題を指摘する声も出ている。「何が起きたんだ」「金メダルもなければ熱気もない」