ドジャース・大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）にアリゾナ州グレンデールで、今キャンプ初めて実戦形式の「ライブＢＰ」に登板した。打者４人と対戦し、１８球を投げて安打性１本、２三振、遊ゴロだった。最速９８マイル（約１５７・７キロ）をマーク。順調な仕上がりを印象付けた。今季初の実戦マウンドでいきなりヒヤリとした。一人目はカージナルスから移籍した左打者のマイケル・シアニ外野手（２６）。スト