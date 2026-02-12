◇侍ジャパン宮崎事前合宿（2026年2月15日サンマリン宮崎）【侍の国宝】「芸道」ならぬ「野球道」を生きるスタッフが日本代表にいる。井端監督付のマネジャーを務める元横浜（現DeNA）内野手で球団職員の北川利之氏（47）。一歩先を予測しながら、指揮官の二歩後ろを寄り添って歩く姿は歌舞伎でいう「黒子」だ。「監督が何を求めているか考え野球に集中していただけるように心がけています」。スケジュール管理や移動・宿