YouTubeチャンネル「nekoyayoi」では、飼い主さんの腕にずっと抱きついている猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「甘え上手さん」「ものすごく幸せそう」の声が続出しました。【画像5枚】「ぐうカワイイ…！」飼い主さんの腕にしがみついて離れない猫さん「離さないニャ！」腕を抱き枕にしてスヤスヤ注目を集めたのは「だきつき猫」という動画です。画面は、飼い主さんの腕に抱きついている甘えん坊の猫のショットで