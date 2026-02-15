【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月公開の映画映画『君が最後に遺した歌』で共演するなにわ男子・道枝駿佑と生見愛瑠が『CanCam』の表紙を飾った。 ■春らしいソフトさとクールな黒でコーディネートされた二人に注目 切なすぎる予告映像や、『CanCam』専属モデル・生見愛瑠が歌う劇中歌「Wings」などが注目されている3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』。本作で主人公・春人を演じるなにわ男