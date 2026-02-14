フリースタイルスキー男子モーグルの堀島行真が２大会連続となる銅メダルを獲得した会場で、心温まるボランティアと出会った。報道各社の取材対応をするミックスゾーンでの取材。堀島は海外メディアからの依頼も多く、表彰式を終えてから約５０分、待った。現地時間午後３時頃、雪が降り出し気温は氷点下３度前後。心身が冷え始めた頃に女性ボランティアが、気の毒に感じてドイツ製のグミ「ハリボー」を配ってくれた。そのお礼