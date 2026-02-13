観光振興策の新たな財源の確保に向けて有識者で作る検討会は、「宿泊料金に応じて宿泊税を導入するべき」とする報告書を13日、佐藤知事に提出しました。 報告書では、宿泊税について、1人あたり1泊の宿泊料金が5000円未満は「100円」。2万円未満は「200円」。10万円未満は「500円」。10万円以上は「2000円」としています。 報告の内容について、県は16日に各市町村長と協議します。