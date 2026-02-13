14日(土)と15日(日)は日本列島に暖気が流れ込み、春本番の暖かさとなるでしょう。関東から九州では最高気温が20℃くらいまで上がる所がありそうです。ただ、来週前半は一時的に寒気が南下し、寒の戻りとなるでしょう。冬の寒さとなりそうです。20日(金)頃からは再び高温傾向になるでしょう。北海道から東海では、この時期としては10年に一度の高温となる可能性があります。この先、寒暖差がかなり大きくなりますので、体調管理に注