タレントの矢沢心さんは2月12日、自身のInstagramを更新。夫で元K-1世界王者の魔裟斗さんと19年目の結婚記念日を迎えたことを報告し、反響が寄せられました。【写真】「超理想のカップル」「魔裟斗さんに似てますねぇ」「素敵なご夫婦、素敵なお子さん」矢沢さんは「結婚して19年昨日は結婚記念日でした」「結婚19年目出会って25年2026年も隣にいれてよかった」などとつづり、3枚の写真を投稿。魔裟斗さんや息子とのツーショ