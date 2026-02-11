本誌『おとなの週末』で連載している、声優・茅野愛衣さんの「コヨイのカヤノ」。そのコラムを補完する内容をWebで展開しています。第43回目の今回は、2025年末のとある忘年会について。充実の酒肴をつまみながら、香川県の日本酒「凱陣」を飲み比べました！神楽坂の“大人の酒場”で忘年会2025年年末、こんな忘年会をやってました！忘年会の乾杯です！声優の清水理沙ちゃんと担当のドビーと１年間お疲れさまでした！の乾杯です