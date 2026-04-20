おうちで簡単に作れるデザートの代表格とも言えるハウス食品の「フルーチェ」。2023年に「カルピス(R)」との初コラボ以来、毎年夏季限定でコラボレーション商品を発売してきた。「フルーチェ」発売50周年を迎えた2026年は新たなコラボ商品として4月13日に「フルーチェ×カルピス」(イチゴ)を発売。【写真】夏季限定の「シャリーチェ×カルピス」「フルーチェ」＜イチゴ＞と「カルピス」がコラボ■2026年に50周年を迎えた「フルーチ