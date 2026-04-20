ロシアで無人機戦専門の新部隊が創設され、学生を対象とした隊員募集が活発化している/Photo Illustration by Jason Lancaster/CNN/MADI/Getty Images via CNN Newsource（CNN）「今年になって何もかも変わった」「大学の『トップ』たちは今、学生たちに戦争に行くよう呼びかけている」「大学中に無人機部隊関連のポスターが貼られている。 文字通り至る所に」「圧力が凄まじい」これらはすべて、CNNへのダイレクトメッセージでロ