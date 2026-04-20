10日放送の『A-Studio＋』（TBS系）に永作博美（55）が出演。現在、二児の母でもある永作は、【写真】淫靡な音を立てるキスに、大胆な絡みのシーンも…「仕事では役のこと、家では子供のことで自分の時間がない。家に帰ったら誰かの話をずっと『そうか、そうか〜』って聞いている」と素顔を明かした。2010年に男児を、13年に女児を出産茨城県のいちご農家に生まれ育った永作は、高校3年生で出演したフジテレビの深夜番組『オ