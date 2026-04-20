40代一人暮らし「生活費月30万円」は多すぎ？ 食費12万円、しかも貯金ゼロ・借金返済中の投稿者に「何食べてるの？」と総ツッコミ昨今の物価高騰も相まって、日々の生活費のやりくりに頭を悩ませている人は多い。しかし、節約を心がけている層からすれば、信じがたいような支出を続けている人も。4月中旬、ガールズちゃんねるに「一人暮らしなのに毎月生活費が30万を超えます（内訳あり）」というトピックが立った。トピ主は大阪在