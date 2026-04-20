村上が3戦連発となる130mの特大8号2ラン【MLB】Wソックス 7ー4 アスレチックス（日本時間20日・サクラメント）ホワイトソックス・村上宗隆内野手の3戦連発に、敵軍放送局が“称賛”の言葉を届けた。村上は19日（日本時間20日）、敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。3試合連続となる特大8号で勝利に貢献した。解説を務めたアスレチックスOBは「（契約が）極端に高いわけではない」と評価した。村上がまたも快