米女子プロバスケットボールＷＮＢＡのドラフト会議でバルキリーズから３巡目８位で日本人２人目の指名を受けた日本代表のガード、田中こころ（２０）が２０日、所属するＥＮＥＯＳを通じて、改めて今シーズンは契約を結ばないことを表明し、コメントを発表した。田中は「ゴールデンステートと話し合い、今シーズンはＷＮＢＡではプレーせず、ワールドカップとＷリーグに集中することになりました。来シーズンに向けてもっとも