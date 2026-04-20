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BANDAI SPIRITSの一番くじ 第5弾(仮称)を8月15日に発売

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 一番くじKINGDOM HEARTS第5弾(仮称)」が8月15日に発売される
  • 公式サイトにて上位賞と思われる2体のシルエット画像を公開している
  • 黄色の靴が「ソラ」、青色の靴が「リク」と推測される
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