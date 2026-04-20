自宅から約２キロ先にある公衆トイレ京都府南丹市の山林で安達結希くん（11）の遺体が見つかった『京都小６事件』。死体遺棄の疑いで逮捕された安達優季容疑者（37）は、「私のやったことに間違いありません」と容疑を認めている。また、安達容疑者は逮捕前の任意の調べで、「首を絞めて殺した」と供述していたことが４月17日にわかった。府警の精査により、結希くんが行方不明となった３月23日から遺体が発見された４月13日までの