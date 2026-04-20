好奇心旺盛！ 短い手足でベッドへよじ登るYouTubeチャンネル「Lulu the Cat【ルル ザ キャット】」では、子猫のララがベッドに登って降りられなくなった様子が配信され、動画のコメント欄には「ララちゃんは冒険好きだね」「何とも言えずいとおしい」の声が続出しました。【画像5枚】困った顔が最高にカワイ〜！！これが、「放心状態」の子猫です！注目を集めたのは「高い所に登って下りられなくなり放心状態の子猫がこちらで