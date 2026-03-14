ベースメイクの悩みとして多い「毛穴」。そんな気になる毛穴を瞬時にカバーする部分用化粧下地「毛穴レスポイントベース」が、キスミー フェルムから登場します。2026年3月11日（水）より全国発売予定。毛穴の凹凸や影、毛穴落ちまで幅広くカバーし、つるんとなめらかな肌印象へ導く注目アイテムです。色と光の効果を取り入れた補正力で、メイクの仕上がりをワンランクアップさせてくれます♡